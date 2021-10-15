Томичка, которая убила своего сожителя, пойдет под суд

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Октябрьский районный суд г. Томска.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Томске местную 45-летнюю жительницу осудят за убийство своего сожителя, тело которого нашли родственники спустя месяц, сообщается в пресс-службе областной прокуратуры.
«По версии следствия, в начале сентября 2020 года женщина распивала спиртные напитки со своим сожителем. В какой-то момент между ними возникла ссора, и обвиняемая четыре раза ударила мужчину в область груди, спины и живота, после чего сразу же покинула квартиру», - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что от полученных травм мужчина скончался на месте, а его тело обнаружили родственники спустя месяц.
Добавляется, что обвиняемая не признала своей вины, но прокуратура города считает собранные в ходе следствия доказательства достаточными для обвинения.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Октябрьский районный суд г. Томска.