Томичка, которая убила своего сожителя, пойдет под суд

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Октябрьский районный суд г. Томска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске местную 45-летнюю жительницу осудят за убийство своего сожителя, тело которого нашли родственники спустя месяц, сообщается в пресс-службе областной прокуратуры.

«По версии следствия, в начале сентября 2020 года женщина распивала спиртные напитки со своим сожителем. В какой-то момент между ними возникла ссора, и обвиняемая четыре раза ударила мужчину в область груди, спины и живота, после чего сразу же покинула квартиру», - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что от полученных травм мужчина скончался на месте, а его тело обнаружили родственники спустя месяц.

Добавляется, что обвиняемая не признала своей вины, но прокуратура города считает собранные в ходе следствия доказательства достаточными для обвинения.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Октябрьский районный суд г. Томска.