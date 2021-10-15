Выпавшая из окна в Томске 13-летняя девочка, находится в реанимации

Ребенок был доставлен в отделении реанимации Больницы скорой медицинской помощи №2 Фото: Иван МАКЕЕВ

Выпавшая 13-летняя девочка из окна в Октябрьском районе Томска, находится в реанимации, врачи оценивают ее состояние, как тяжелое, сообщили в пресс-службе облздрава.

- Ребенок был доставлен в отделении реанимации Больницы скорой медицинской помощи №2. Сейчас она в тяжелом состоянии, - сообщили в облздраве.

Ранее сообщалось, что в четверг, 14 октября, около 13 часов 30 минут в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району города Томска поступило сообщение по факту падения из окна несовершеннолетней девочки, 2008 года рождения.