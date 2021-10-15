Почти 50 домов в Томске 15 октября останутся без электричества

«Горсети» будут проводить ремонтные работы. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Томске в пятницу, 15 октября, почти 50 домов останутся без электричества. «Горсети» будут проводить ремонтные работы, сообщили в их пресс-службе.

Уточняется, что с 9.00 до 16.30 свет будет отсутствовать по ул. Бела Куна 3,3 стр.1,3/6,18, ул. Черных Ивана 125, а также пр-кт Ленина 93.

К этому списку добавляются еще адреса: ул. 5-й Армии 13-б, ул. Невская 4, ул. Новороссийская 2, ул. Правобережная от 9, до 24, ул. Шпальная от 1, до 30, также ул. Красноармейская 75-85,79-а,85-А к.2,85-а.