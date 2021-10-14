На берегу реки в Томске прошли соревнования пожарных МЧС

В Томске прошли соревнования местных пожарных... Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 октября на берегу реки Томи в областном центре прошли соревнования по боевому развертыванию среди пожарных ГУ МЧС России региона.

Задача перед каждой из 13 команд командой была поставлена одинаковая – спасатели должны были на скорость развернуть пожарный рукав, произвести забор воды из реки и поразить мишень водой. Последнее оказалось не просто, не у всех получилось.

В конце соревнований подвели итоги. Первое место заняла пожарно-спасательная часть №8, на втором месте – Специализированная ПСЧ. «Бронзу» взяли сотрудники пожарно-спасательной части №5.