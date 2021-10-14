Памятник первым выпускникам Политеха установлен в Томске на главном проспекте

Еще один памятник украсит Томск. Фото: сайт ТПУ

15 октября на проспекте Ленина, 43а состоится торжественное открытие памятника, посвященного первому выпуску Томского технологического института (ныне ТПУ), сообщила пресс-служба вуза.

«Бронзовая скульптура, представляющая собой фигуру студента ТТИ, одетого в историческую форму, установлена у входа в «химический» корпус. Торжественное открытие скульптурной композиции «Студент первого выпуска» состоится в 12.00», – говорится в сообщении.

Отмечается, что с приветственными словами выступят и.о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев, заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова, председатель Думы города Томска Чингис Акатаев и другие известные в областном центре и регионе люди.