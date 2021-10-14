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Происшествия14 октября 2021 13:44

В суд на севере Томской области передано уголовное дело сельчанина, который обстрелял дом и машину

Мужчина утверждает, что на эти действия его подвигли ревность и старые обиды
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Нравы в северных селах Томской области похожи на нравы Дикого Запада...

Нравы в северных селах Томской области похожи на нравы Дикого Запада...

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Каргасокского района, что расположен на севере Томской области, утвердила обвинительное заключение в отношении 62-летнего жителя с. Средний Васюган, который обвиняется в грубом нарушении общественного порядка, совершенное с применением оружия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Следствием установлено, что в мае 2021 года мужчина проснулся ночью и обнаружил отсутствие сожительницы. Из-за возникшего чувства ревности он взял гладкоствольное ружье и пошел к знакомому, у которого женщина предположительно могла находиться. Чтобы напугать односельчанина, обвиняемый произвел выстрел в оконную раму его дома, после чего отправился назад», – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что по дороге ревнивец увидел припаркованный служебный автомобиль участкового уполномоченного полиции. Припомнив прежние обиды, мужчина прострелил крыло машины в районе крышки бензобака.

Уточнятся, что уголовное дело направленно для рассмотрения в Каргасокский районный суд региона.