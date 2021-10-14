В суд на севере Томской области передано уголовное дело сельчанина, который обстрелял дом и машину

Нравы в северных селах Томской области похожи на нравы Дикого Запада... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Каргасокского района, что расположен на севере Томской области, утвердила обвинительное заключение в отношении 62-летнего жителя с. Средний Васюган, который обвиняется в грубом нарушении общественного порядка, совершенное с применением оружия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Следствием установлено, что в мае 2021 года мужчина проснулся ночью и обнаружил отсутствие сожительницы. Из-за возникшего чувства ревности он взял гладкоствольное ружье и пошел к знакомому, у которого женщина предположительно могла находиться. Чтобы напугать односельчанина, обвиняемый произвел выстрел в оконную раму его дома, после чего отправился назад», – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что по дороге ревнивец увидел припаркованный служебный автомобиль участкового уполномоченного полиции. Припомнив прежние обиды, мужчина прострелил крыло машины в районе крышки бензобака.

Уточнятся, что уголовное дело направленно для рассмотрения в Каргасокский районный суд региона.