В Октябрьском районе Томска 13-летняя девочка выпала из окна

Состояние девочки не уточняется. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске сотрудники полиции проводят проверку по факту падения из окна 13-летней девочки. Подростка доставили в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«14 Октября 2021 года около 13 часов 30 минут в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району города Томска поступило сообщение по факту падения из окна несовершеннолетней девочки, 2008 года рождения. Девочка доставлена в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. На данный момент устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего.

По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Редакция "КП-Томск" выясняет подробности.