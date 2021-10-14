В Томске Октябрьский районе почти завершил подключение отопления в домах

в Советском районе бригада ресурсоснабжающей организации приступили к устранению дефекта на подводящих сетях по ул. Источной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске завершается подключение отопления в домах Октябрьского района. На сегодняшний день тепло не поступает в восемь домов, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«На сегодняшний день по данным департамента городского хозяйства отопление запущено в 99,7% жилого фонда. Ресурс не подан в восемь домов, кроме того, еще в семи отопление было запущено и отключено из-за вновь выявленных повреждений», - говорится в сообщении.

Добавляется, что работу по подключению домов к теплу ведут районные администрации совместно с социальными партнерами и ресурсоснабжающими организациями.

Также отмечается, что в четверг, 14 октября, завершается ремонт отопительных систем в домах по ул. Пушкина, 48/7 и 48/9. Таким образом, все многоквартирные дома Октябрьского района будут подключены к отоплению.

Позже в администрации добавили, что в Советском районе бригада ресурсоснабжающей организации приступили к устранению дефекта на подводящих сетях по ул. Источной, 26, в результате которого без отопления остаются некоторые дома по ул. Источной. Также скоро пройдут ремонтные работы на теплотрассе по ул. Никитина, 9.

Добавим, что посмотреть список домов, не подключенных к отоплению, можно по ссылке.