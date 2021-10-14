В Томской области зарегистрировано +121 новых случаев заражения

По данным оперштаба, 51 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 14 октября 2021 года, в Томской области выявлено 121 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 45 063 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 51 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 37 389 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,03. В коечном фонде свободно 20,6% мест.

За последние сутки в стране выявлено 31 299 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 986 пациентов скончались, 21 670 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 892 980 человек, 220 315 скончались, 6 937 756 выздоровели.