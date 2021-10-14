СК Томской области возбудил уголовное дело в отношении участкового Колпашевского лесничества

Подозреваемый в мае 2020 года умышленно составил акты осмотров лесосеки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении участкового лесничего Колпашевского лесничества. Мужчина вносил заведомо ложные сведения о том, что нарушений при заготовке древесины не найдено, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Томской области.

«Подозреваемый в мае 2020 года умышленно составил акты осмотров лесосеки, являющиеся официальными документами, внеся в них заведомо ложные сведения о том, что нарушений законодательства при заготовке древесины не установлено», - говорится в сообщении.

В СК заявили, что в настоящее время следователями Колпашевского межрайонного отдела проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Расследование уголовного дела продолжается.