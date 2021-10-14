Томская прокуратура обнаружила многочисленные нарушения на газозаправке в Кривошеинском районе

Также обнаружилось, что у хозяйствующего субъекта отсутствуют паспорта на опасные отходы и журнал движения отходов. Фото: Ксения Высотина

В Томской области в Кривошеинском районе прокуратура обнаружила многочисленные нарушения на местной АГЗС. После проверки выяснилось, что объект оказывает негативное воздействие на окружающую среду, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Автомобильная газозаправочная станция в с.Кривошеино как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет не поставлена. Инвентаризация стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух организацией не произведена», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что помимо этого нарушения, также обнаружилось, что у хозяйствующего субъекта отсутствуют паспорта на опасные отходы и журнал движения отходов.

Уточняется, что после проверки было возбуждено четыре дела об административных правонарушениях. Первое - несоблюдение экологических требований при эксплуатации объектов. Второе - невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Третье - неисполнение обязанности по составлению паспортов отходов I-IV классов опасности и четвертое - неисполнение обязанности по ведению учета в области обращения с отходами.

Добавляется, что все четыре дела об административных правонарушениях направлены на рассмотрение в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.