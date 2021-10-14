Спикером Законодательной Думы Томской области в третий раз избрали Оксану Козловскую

Голосов за Козловскую Оксану Витальевну - 28. Фото:duma70.ru

В Томской области в четверг, 14 октября, прошло первое собрание седьмого созыва, где стало известно, что новым спикером Законодательной Думы стала третий раз Оксана Козловская.

- Выданных бюллетеней - 39, голосов за Козловскую Оксану Витальевну - 28, - озвучила итоги голосования председатель счетной комиссии Галина Немцева.

Отметим, что новый спикер Законодательной Думы была выдвинута фракцией "Единой России". Помимо Оксаны Козловской на пост спикера претендовали Леонид Терехов ЛДПР и Алексей Федеров КПРФ.

-Поддержка семей с детьми, создание новых рабочих мест, целый комплекс проектов по строительству дорог и благоустройству, обновление инженерной и социальной инфраструктуры, уделить особое внимание здравоохранению и образованию, повышению уровня жизни людей, - сказала Козловская.

Она добавила, что нужно все время помнить, что эти приоритеты должны сочетаться с финансовыми возможностями. Именно поэтому предстоит серьезная работа по пополнению доходной части бюджета.

Добавим, что уроженка Томска Оксана Козловская в 1998 году стала заместителем губернатора Томской области, в 2007-2011 годах была первым заместителем губернатора, в 2011 году ее избрали в думу региона, и она стала ее председателем.

Еще раз напомним, что сегодня состоялось первое собрание седьмого созыва Законодательной Думы Томской области.