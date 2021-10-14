Губернатор Сергей Жвачкин призвал новый созыв областного парламента работать в интересах партии томичей

Законодательной власти вместе с исполнительной предстоит погрузиться в работу над бюджетом области на 2022-й год и плановый период 2023-2024-го годов. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, выступая сегодня, 14 октября, на первом собрании седьмого созыва Законодательной Думы Томской области, выразил уверенность, что новый состав регионального парламента будет действовать в интересах партии томичей. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

- За право представлять интересы жителей Томской области в думе боролись семь политических партий и 540 кандидатов. Конкурс составил почти 13 человек на место, чему могут позавидовать самые престижные университеты, - отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. - Конечно, небывалая конкуренция добавила накала в предвыборные кампании партий и кандидатов. Но большинство участников избирательного марафона не променяло честную борьбу на грязные технологии. И сами политики, и две с половиной тысячи наблюдателей от партий, кандидатов и Общественной палаты Томской области подтвердили: выборы прошли без нарушений, способных повлиять на результаты.

Губернатор также отметил, что голосование, завершившееся 19 сентября, стало первым трехдневным в истории страны и региона.

- Томичи проголосовали за «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию» и партию «Новые Люди». Эти пять политических объединений с этого дня составляют фундамент нашей главной партии томичей, с чем я вас и поздравляю! - отметил Жвачкин. - Жители области выбрали Думу, которая сохранила преемственность, качественный состав и настрой на работу во благо региона. Выбрали Думу, которая способна взять на себя ответственность за принятые решения и за миллион жителей.

Обращаясь к депутатам, глава региона подчеркнул, что законодательной власти вместе с исполнительной предстоит погрузиться в работу над бюджетом области на 2022-й год и плановый период 2023-2024-го годов.

В регионе продолжат реализацию национальных и региональных проектов. Помимо этого, при поддержке правительства России начинается строительство межуниверситетского студенческого кампуса.

В конце своего выступления глава региона, обращаясь к депутатам, попросил активно работать на округах и регулярно проводить встречи с избирателями.