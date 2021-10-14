В Томской области 18 октября будет отсутствовать телевещание

Профилактика на цифровых телевизионных передатчиках более длительная, будет проводиться с 2:00 до 11:00. Фото: Архив "КП"

В Томске и некоторых областных населенных пунктах в понедельник, 18 октября, будет отсутствовать телевещание. Как сообщили в филиале РТРС «Томский областной радиотелевизионный передающий центр», будут проводится профилактические работы на цифровых телевизионных передатчиках.

«В связи с этим 18 октября в период с 8:00 до 11:00 местного времени (максимальный период) в этих населённых пунктах может полностью отсутствовать эфирное телерадиовещание. Профилактика на цифровых телевизионных передатчиках более длительная, будет проводиться с 2:00 до 11:00. Все отключения согласованы с вещателями», - говорится в сообщении.

Добавляется, что плановые отключения пройдут в городе Томск, Стрежевой, Колпашево, Асино, селе Павлово Каргасокского района и п. Белый Яр Верхнекетского района.

Отметим, что график возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов».