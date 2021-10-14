Александр Карпанин: «Томское ТТУ изыскало 8 млн рублей на ремонт московских троллейбусов»

Парк томских троллейбусов в 2021 году пополнили машины из Москвы, которые требуют ремонта. Сейчас средства на эти цели в ТТУ изыскали, транспорт может выйти на линию уже в ноябре. Фото: пресс-служба горадминистрации.

Трамвайно-троллейбусное управление Томска изыскало порядка 8 млн рублей для проведения ремонта столичных троллейбусов, которые в ноябре планируется вывести на линию, сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Александра Карпанина, исполняющего обязанности заммэра - начальника департамента городского хозяйства.

Напомним, областной центр в 2021 году получил из Москвы 10 подержанных троллейбусов, которым требуется восстановление. На момент прибытия электротранспорта средств на их ремонт у ТТУ не нашлось.

«В данное время проводится закупка необходимых запчастей для ремонта десяти троллейбусов из числа переданных в Томск из столицы. Средства – около 8 млн рублей – были изысканы из резервов ТТУ», – цитирует пресс-служба слова и.о. заместителя мэра.

Также, по словам Александра Карпанина, при условии оперативной поставки запчастей планируется, что вывод на линию электротранспорта произойдет в ноябре текущего года.