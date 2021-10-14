В Томске будущие дизайнеры оценили качество благоустройства скверов и бульваров

Обновленный Томск - это обустроенные общественные пространства, в которых можно погулять и отдохнуть с комфортом. Фото: пресс-служба горадминистрации.

Экскурсию для студентов Инженерной школы информационных технологий и робототехники НИ ТПУ провели специалисты Центра развития городской среды Томской области, рассказав о благоустройстве общественных пространств в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в четверг в мэрии.

- Будущие дизайнеры узнали о сложностях работы над проектированием Театрального и Пушкинского скверов и бульвара на ул. Усова. В разные годы эти общественные пространства благоустраивали подрядчики городской администрации, - уточнили в пресс-службе муниципалитета.

Благоустройство Театрального сквера, напомнили специалисты центра развития городской среды, велось на средства нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2019 году.

Пушкинский сквер обрел свой теперешний облик в 2020 году: здесь демонтировали поврежденные подпорные стенки, бордюры, выщербленную плитку, заменив ее на гранитную, модернизировали тропиночную сеть. Многим томичам полюбился «зеленый уголок» сквера с кустарниками и цветами и укладка декоративных плиток с изображением героев сказок Пушкина.

- В 2019-2020 г. на ул. Усова обустроили сквер, доступный для маломобильных жителей. Здесь обновили зеленые насаждения, уложили тротуарную плитку, смонтировали деревянные настилы, установили скамейки, батуты и прочее, - добавили проектировщики.

Студенты-экскурсанты, в свою очередь, поблагодарили организаторов и заявили, что в дальнейшем смогут применить полученные знания в своих курсовых и исследовательских работах