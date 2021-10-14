На предприятии в Асине Томской области сгорела спецтехника для лесозаготовки, люди не пострадали

Пожар, в котором сгорела лесотехника, произошел на площади 800 кв. м, люди не пострадали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На одном из предприятий Асина утром 13 октября случился пожар, в котором сгорели валочная машина, трактор, бытовка и котельная. Два грузовика удалось спасти, сообщает пресс-служба ГУ МЧС в четверг.

- Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 11.42. На момент прибытия первого подразделения горело одноэтажное кирпичное здание предприятия из 2 боксов. В первом боксе находилась валочная машина, ленточная пилорама, трактор К-700. Во втором - многопильный станок и пиломатериал, - отметили в управлении.

Спасатели уточнили: при пожаре частично обгорела обрешетка крыши здания. В первом боксе выгорели валочная машина и трактор, сгорели дощатая бытовка и котельная. Второй бокс от огня не пострадал. Пожарные эвакуировали 2 грузовых автомобиля. Площадь возгорания - 800 кв. метров. Лишь в 19.05 оно было потушено полностью. Причина пожара устанавливается. Ликвидировали огонь 11 единиц техники и 31 человек.