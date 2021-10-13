Томский госуниверситет запустит культурно-образовательный портал на немецком языке

120 лет в ТГУ преподают немецкий язык. Фото: сайт ТГУ

На III Международном научном форуме в Томском государственном университете была озвучена идея создания на площадке вуза образовательного и культурного портала DIF на немецком языке. Об этом сообщила 13 октября пресс-служба ТГУ. Проект поддержал генеральный консул ФРГ в Новосибирске Бернд Финке, присутствующий на мероприятии.

Как информирует сайт университета, форум носит название «Немецкий язык в Томском государственном университете: 120 лет истории успеха». На открытии форума генеральный консул ФРГ в Новосибирске Бернд Финке отметил заслуги ТГУ в преподавании немецкого языка и поддержал создание на площадке ТГУ образовательного и культурного портала DIF на немецком языке. Эту идею озвучила завкафедрой немецкого языка ФИЯ ТГУ Елена Житкова.

Специалисты информируют о том, что в пленарном заседании также приняли участие президент ТГУ Георгий Майер, декан факультета иностранных языков ТГУ Ольга Нагель, представители российских вузов, директор Томского областного Российско-немецкого дома Александр Гейер и председатель МОО «Немецкое молодежное объединение» Евгений Вагнер.

Заметим, что форум приурочен к 120-летию преподавания немецкого языка в ТГУ.