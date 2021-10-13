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Происшествия13 октября 2021 13:11

За подделку протокола общего собрания собственников МКД в Томске управляющая компания пойдет под суд

По факту случившегося возбуждено уголовное дело
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Уголовное дело заведено на сотрудников УК за подделку протокола общего собрания жильцов МКД. Фото пресс-службы областной прокуратуры.

Уголовное дело заведено на сотрудников УК за подделку протокола общего собрания жильцов МКД. Фото пресс-службы областной прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по факту подделки протокола общего собрания жильцов многоквартирного жилого дома в Томске, сообщили в среду в прокуратуре Томской области.

-В мае в управление муниципального заказа и тарифной политики администрации города для установления размера оплаты за содержание жилых помещений многоквартирного дома управляющей организацией был представлен протокол общего собрания собственников. К протоколу прилагался список жильцов, якобы принявших участие в собрании. Однако в ходе опроса сотрудники прокуратуры выяснили: подписи в списке собственникам не принадлежат, вопрос на общем собрании не обсуждался, - пояснили в прокуратуре.

Добавим, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей), ход расследования которого поставлен прокуратурой города на контроль.