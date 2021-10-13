Томичи могут получить справку о размере своей пенсии онлайн

Томским пенсионерам необязательно лично приходить за справками о пенсии в ПФР - можно сделать это заочно на портале госуслуг. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Личное посещение томичами Пенсионного фонда для получения справки о размере пенсии необязательно. Чтобы дистанционно получить ее с детализацией, необходимо зайти в личный кабинет на сайте ПФР (pfr.gov.ru) или на портале Госуслуги (www.gosuslugi.ru). Справка будет подписана усиленной квалифицированной электронной подписью Межрегионального информационного центра ПФР, сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда.

- Выдача справки о размере пенсии - одна из наиболее востребованных услуг ПФР. Для получения этого документа граждане в большинстве случаев обращаются в клиентские службы ПФР. В условиях пандемии это небезопасно, - пояснили в отделении. - Теперь визита можно избежать. Пенсионеру достаточно быть зарегистрированным на портале «Госуслуги» и иметь подтвержденную учетную запись.

Если гражданин не имеет подтвержденной учетной записи портала, для получения справки он может обратиться в многофункциональные центры (МФЦ), добавили в ведомстве.

- Организации, которым требуются сведения о выплатах ПФР (например, о размере пенсии, ЕДВ, компенсационных выплат по уходу), самостоятельно запрашивают необходимую информацию по каналам межведомственного электронного взаимодействия, - отметили специалисты. – Томичам не нужно самим обращаться в клиентские службы ПФР за получением справок для соцзащиты населения, центров социального обслуживания, медучреждений и других организаций.