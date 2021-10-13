Мэрия Томска ищет арендатора старинного здания по программе «Дом за рубль»

Красавец деревянный дом может "прожить" еще не один год, являя собой лицо старинного сибирского Томска. Фото: сайт городской администрации.

В пятницу, 22 октября, горадминистрация проведет аукцион по продаже права аренды нежилого здания по адресу ул. Пушкина, 28а по программе «Дом за рубль». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии 13 октября.

Ранее «КП-Томск» сообщала о том, что в феврале аукцион на заявленный объект уже проводился. Его выиграла Первая транспортная компания. Предприятие, впрочем, уже весной отказалось от своих намерений.

- Деревянный дом на кирпичном цоколе был построен в 1902 году. Его общая площадь составляет более 260 «квадратов», здание в неудовлетворительном состоянии, требует капитального ремонта. Оно включено в Единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), - отметили в администрации города, уточнив, что начальный размер годовой арендной платы - 125 115 руб., размер задатка – 10 426,25 рублей.

Напомним, проект «Дом за рубль» реализуется в Томске с 2016 года. В рамках проекта инвесторы за свой счет реставрируют старинные здания и получают муниципальную льготу по арендной плате на 49 лет, используя восстановленные дома под собственные нужды. После разработки проектной документации плата за пользование зданием снижается до 10%, а после выполнения ремонтно-восстановительных работ – до 1 руб. в год.

«КП-Томск» также сообщала, что на предыдущие торги в августе в рамках муниципального проекта «Дом за рубль» было выставлено девять объектов томской старины. Для участия в октябрьском аукционе потенциальным арендаторам нужно подать заявку до 12 часов 21 октября. Более подробно ознакомиться с условиями аукциона можно на сайте «Муниципальные торги Города Томска» по ссылке.