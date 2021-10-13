Томичам – о новом полпреде Президента в Сибирском федеральном округе

Анатолий Серышев, назначенный полномочным представителем Президента в СибФО, ранее занимал должность помощника главы государства Владимира Путина. Фото: сайт Президента России.

Как сообщается на сайте Кремля, Анатолий Серышев, ранее работавший в администрации Президента, назначен полномочным представителем главы государства в Сибирском федеральном округе. Эта информация появилась во вторник, 12 октября.

«Владимир Путин подписал Указ «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе», - говорится в тексте сообщения.

Напомним, с 2018 года и до недавнего времени Анатолий Серышев был помощником главы государства. Ранее он служил на различных должностях в Управлении КГБ СССР (затем Министерства безопасности, Федеральной службы контрразведки, ФСБ) по Иркутской области. В 2010 году стал первым заместителем начальника Управления ФСБ России по Республике Карелия. В 2011 году возглавил УФСБ по Республике Карелия. В декабре того же года получил звание генерал-майора. С 2016 г. занимал должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России.

Во вторник Владимир Путин подписал указ о назначении Серышева своим полномочным представителем в СФО. Документ вступил в силу с 12 октября.