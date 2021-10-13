«Мобильный телохранитель» помог Росгвардии задержать томича, срезавшего кабель в многоэтажке

Стражи правопорядка задержали подозреваемого в краже кабеля из жилого дома. Для дальнейшего разбирательства местный житель 1971 года рождения передан сотрудникам органов внутренних дел. Фото пресс-службы Росгвардии.

По сведениям пресс-службы регионального управления Росгвардии, в Томске сотрудники вневедомственной охраны организации задержали правонарушителя, который проник в подвал жилого многоквартирного дома и срезал там кабель.

- Патрульный экипаж вневедомственной охраны национальной гвардии получил сообщение от дежурного о том, что в одной из квартир дома, расположенного на улице Нижне-Луговой, сработал сигнал «Мобильный телохранитель» из-за проникновения неизвестного гражданина в подвал, - отметили в пресс-службе.

Сотрудники управления уточнили: на месте происшествия к силовикам обратилась женщина, которая пояснила, что в подвале находится неизвестный мужчина. Он закрылся изнутри. Росгвардейцы совместно с полицией открыли дверь подвального помещения подручными средствами. Во время его осмотра был обнаружен сам злоумышленник, а также скрутки оборванных проводов, приготовленных им к выносу.

- Стражи правопорядка задержали подозреваемого. Для дальнейшего разбирательства местный житель 1971 года рождения передан сотрудникам органов внутренних дел, - добавили в ведомстве.