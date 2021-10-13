«Мусорный коллапс» в Кожевниково Томской области: в соцсетях обсуждается проблема вывоза ТКО

Жители села Кожевниково назвали ситуацию с вывозом ТКО "мусорным коллапсом". Фото предоставлено пользователями соцсети "ВКонтакте".

Жители региона обсуждают в соцсетях последствия «мусорной реформы», о которых «КП-Томск» писала несколько лет назад и недавно.

«Вот что с мусорной реформой в селе Кожевниково и районе! Мусорный коллапс из- за ухода очередного оператора с 4 зоны!!!» - поделился возмущенный пользователь, предоставив фотодоказательства в паблике «ВКонтакте».

Мы сообщали о том, что главы муниципалитетов вправе объявлять режим локальной ЧС для того, чтобы оперативно решить проблемы с вывозом мусора. Также сообщалось о ситуации со свалкой отходов ТКО в областном центре и мерах, которые власти планируют принять в связи с продолжающимся на полигоне глубинном тлении мусора.

Администрация Кожевниковского района дала жителю села ответ: «В связи с тем, что региональный оператор по вывозу мусора ООО "Транспортные коммунальные системы" прекратило свою работу с 20.09.2021 г. , департаментом природных ресурсов Томской области объявлен конкурс на отбор регионального оператора по вывозу ТКО в 4 зоне (Кожевниковский, Шегарский, Бакчарский районы, г. Кедровый). 11.10.2021 состоялся конкурс на отбор регионального оператора по вывозу ТКО в 4 зоне. По итогу конкурса не было подано ни одной заявки, и департаментом природных ресурсов Томской области принято решение о проведении нового конкурса».

Представители районной власти уточнили: на время проведения конкурсных процедур департаментом природных ресурсов Томской области, вывоз мусора осуществляется силами муниципалитета Кожевниковского района.

«К сожалению, в силу изношенности и характеристик транспорта быстро и своевременно убирать мусор с улиц села не выходит. Открыта свалка ТКО, где вы можете утилизировать отходы самостоятельно. Оплата на время отсутствия предоставляемых услуг региональным оператором взиматься не будет», - добавили в администрации района.