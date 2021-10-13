Угонщик иномарки в Томске попал в аварию, столкнувшись со служебным транспортом полиции

"Автор" ДТП на окраине Томска не только врезался в автомобиль дежурного ДПС, но еще оказалось, что он угнал чужую "Шкоду". Фото: сайт УМВД России по Томской области.

В среду, 13 октября, пресс-служба регионального УМВД по Томской области сообщила о том, что водитель иномарки «Шкода» попал в аварию с участием служебного автомобиля ОР ППСП ОМВД России по Октябрьскому району Томска – «ВАЗ» под управлением полицейского, находящегося на маршруте патрулирования. Выяснилось, что задержанный нарушитель угнал машину, которую разбил.

- 10 октября 2021 года около 23.50 на ул. Мичурина 43б произошло ДТП. Предварительно, 23-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным служебным автомобилем ОР ППСП ОМВД России по Октябрьскому району Томска – «ВАЗ» под управлением сотрудника полиции, который находился на маршруте патрулирования, - рассказали в управлении.

В ведомстве добавили: в отношении водителя «Шкоды» сотрудники УМВД составили несколько протоколов о привлечении к административной ответственности, в том числе по статьям «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения».

- В процессе разбирательства полицейские установили, что автомобиль «Шкода» находится в угоне. Дознавателями ОД ОМВД России по Октябрьскому району Томска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, - отметили в региональном УМВД.