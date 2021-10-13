Томичи смогут вновь получить региональные выплаты автоматически

Делается это в целях эпидемиологической безопасности получателей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Томской области смогут вновь получить региональные выплаты автоматически. Такие пособия продлеваются до 1 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба областной администрации.

«До 1 декабря 2021 года автоматически продлевается предоставление регионального пособия на ребенка из малоимущей семьи, ежемесячной выплаты на третьего и последующего ребенка, компенсации за детский сад и ежемесячной выплаты на ЖКУ малообеспеченным многодетным семьям», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в регионе такое пособие получают более 48 тысяч семей.

- Раньше право на эти пособия нужно было подтверждать ежегодно, предоставляя документы в центры социальной поддержки, - пояснила заместитель начальника департамента социальной защиты населения Томской области Ирина Куракина.

Также она добавила, что С 2020 года устанавливается срок автоматического продления выплаты семьям, которые не утратили право на ее назначение. Теперь он продлен до 1 декабря 2021 года.

Отмечается, что делается это в целях эпидемиологической безопасности получателей.

Добавим, что впервые оформить льготы можно по предварительной записи в центрах соцподдержки по месту жительства или МФЦ.