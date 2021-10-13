Томичи пожаловались в соцсетях на перевод МСЧ «Строитель» в статус госпиталя под COVID-19

В социальных сетях ЦУР зафиксировал сообщения жителей о переводе МСЧ «Строитель» в статус ковидного госпиталя. Фото: 2ГИС

В Томске местные жители пожаловались в социальных сетях на то, что МСЧ «Строитель» собираются переводить в ковидный госпиталь, сообщает ЦУР на своем telegram-канале.

«В социальных сетях ЦУР зафиксировал сообщения жителей о переводе МСЧ «Строитель» в статус ковидного госпиталя. При этом ковидный госпиталь во Дворце спорта, по их словам, якобы закрывают», - говорится в сообщении.

ЦУР обратился за комментарием к начальнику департамента здравоохранения Томской области Сергею Дмитриеву.

- Второй респираторный госпиталь Томской областной клинической больницы на базе Дворца спорта продолжает функционировать, что позволяет ряду учреждений оказывать медицинскую помощь пациентам по своему основному профилю. Так что никто не собирается его закрывать, особенно с учетом предполагаемого подъема заболеваемости, - рассказал Дмитриев.

Он также добавил, что касается медико-санитарной части «Строитель», то сегодня речи о ее перепрофилировании в респираторный госпиталь не идет, медорганизация работает в обычном режиме.