Фельдшер-акушер из Первомайского района пойдет под суд за мошеннические действия

Благодаря такой ложной отметке, мужчина получил более 130 тыс. рублей. Фото: Архив "КП"

В Томской области в Первомайском районе 34-летний фельдшер-акушер пойдет под суд за мошенничество. Мужчина, работая в разных трех организациях не полными днями проставлял себе табель целый объем, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В 2018 – 2021 годах заведующий сельским фельдшерско-акушерским пунктом устроился на сменную работу еще в трех организациях. Несмотря на то, что часть трудового дня мужчина проводил в Томске и Асино, в соответствующем табеле он учитывал рабочий день в качестве фельдшера в полном объеме», - говорится в сообщении.

Уточняется, что благодаря такой ложной отметке, мужчина получил более 130 тыс. рублей. Позже в ходе расследования он их возместил.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Первомайский районный суд Томской области.