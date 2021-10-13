Деревья, которые срубили в Академгородке были признаны аварийными

Деревья были снесены в рамках порубочного билета, выданного предпринимателю ландшафтной комиссией ещё в октябре 2020 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске мэрия рассказала, что деревья, срубленные в Академгородке, были признаны аварийными и срублены они по закону. Все было спилено в рамках порубочного билета.

Как уточнил депутат госдумы Игорь Лютаев, было спилено порядка 40 деревьев. По его мнению, это было сделано для дальнейшего строительства детского парка и фестивальной площадки.

- Деревья были снесены в рамках порубочного билета, выданного предпринимателю ландшафтной комиссией ещё в октябре 2020 года, - отметила в свою очередь замначальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Анастасия Артюховская.

Также она заявила, что сотрудники департамента проверили соответствие срубленных экземпляров тем деревьям, на которые были выданы разрешения.

Добавим, что экоактивисты уже выступали против проекта по благоустройству Академгородка.