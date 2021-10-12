В Томской области за эпидсезон с клещевыми укусами обратились к врачам более 18 тыс. человек

Клещи в Томской области с весны по осень кусают тысячи местных жителей! Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томской области с весны по начало октября с присасыванием клещей в медучреждения обратились 18 043 человека. Об этом сообщил сайт управления Роспотребнадзора региона.

Специалисты ведомства информируют о том, что управление Роспотребнадзора подвело предварительные итоги сезона клещевых инфекций в текущем году. С наступлением холодов активность паразитов снижается. Отмечается, что среди обратившихся оказалось 3 703 ребенка, что ниже показателя прошлого года на 29,9%.

Пресс-служба управления сообщает о том, что всего с начала эпидсезона с диагнозом клещевой энцефалит зарегистрировано 29 больных, в том числе 11 детей, с иксодовым клещевым боррелиозом – 158 человек, в т.ч. 26 детей.