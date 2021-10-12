Томич и член ЛДПР Алексей Диденко возглавил комитет Госдумы по региональной политике

Томичи-избиратели даже за рубежом хорошо относятся к земляку Алексею Диденко. Фото: страница Алексея Диденко ВКонтакте

Среди решений, утвержденных на первом пленарном заседании Государственной Думы восьмого созыва 12 октября, было назначение томича, члена ЛДПР Алексея Диденко на пост председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению. Об этом сообщает сайт парламента.

Отмечается, что ЛДПР сохранила руководство в 4 комитетах. Прежние должности заняли Ярослав Нилов и Леонид Слуцкий. Дмитрий Свищев стал главой комитета по физической культуре и спорту.

Напомним, что Алексей Диденко победил в упорной борьбе на выборах в Томской области на избирательном округе №181 единоросса Илью Леонтьева. Депутатское кресло члену ЛДПР помогли завоевать россияне, голосовавшие на зарубежных избирательных участках. Об этой неожиданной победе сайт КП в Томске писал в сентябре.