В Томской области аграрии Молчановского и Колпашевского районов завершили уборку зерновых

Погода этой осенью активно мешала аграриям Томской области во время уборочной кампании Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уборку зерновых и зернобобовых культур завершили аграрии Молчановского и Колпашевского районов. Об этом информирует интернет-портал администрации Томской области.

Специалисты пресс-службы отмечают, что на финишную прямую вышли также Зырянский и Кожевниковский районы Томской области, где урожай убран более чем с 90% площадей. Всего же в регионе намолочено почти 380 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур со 140 тысяч гектаров.

Заметим, что средняя урожайность на данный момент составляет 27 ц/га, что на 0,9 центнера больше, чем в аналогичную дату 2020 года.