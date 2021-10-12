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Экономика12 октября 2021 14:09

В Томской области аграрии Молчановского и Колпашевского районов завершили уборку зерновых

Зырянский и Кожевниковский районы урожай убрали более чем с 90% площадей
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Погода этой осенью активно мешала аграриям Томской области во время уборочной кампании

Погода этой осенью активно мешала аграриям Томской области во время уборочной кампании

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уборку зерновых и зернобобовых культур завершили аграрии Молчановского и Колпашевского районов. Об этом информирует интернет-портал администрации Томской области.

Специалисты пресс-службы отмечают, что на финишную прямую вышли также Зырянский и Кожевниковский районы Томской области, где урожай убран более чем с 90% площадей. Всего же в регионе намолочено почти 380 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур со 140 тысяч гектаров.

Заметим, что средняя урожайность на данный момент составляет 27 ц/га, что на 0,9 центнера больше, чем в аналогичную дату 2020 года.