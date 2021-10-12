За год цена на бензин в Томской области поднялась в среднем почти на 7 процентов

За год в стране подорожали очень многие товары и услуги... Фото: Олег УКЛАДОВ

С сентября 2020 года по сентябрь 2021 года цена на бензин в Томской области поднялась в среднем на 6,9 процентов, об этом сообщает Томскстат.

Сотрудники ведомства проанализировал цены на нефтепродукты в регионе в сентябре текущего года, сообщает пресс-служба Томскстата. Специалисты отмечают, что по сравнению с августом этого года цены на бензин снизились в среднем на 0,6%. Более всего подешевел бензин автомобильный марки АИ-92 – на 0,7%. Так, в прошлом месяце средняя потребительская цена в Томской области на автозаправках за бензин марки АИ-92 составила 43,87 рубля за литр, АИ-95 – 46,51 рубля за литр, АИ-98 и выше – 52,22 рубля за литр, за дизельное топливо – 52,14 рубля за литр.

Однако по сравнению с сентябрем 2020 года бензин подорожал в среднем на 6,9%, в том числе АИ-92 – на 7,1%, АИ-95 – на 6,7%, АИ-98 и выше – на 6,9%. Дизельное топливо поднялось в цене в среднем на 4,5%.