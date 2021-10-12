В Первомайском районе Росгвардия задержала подозреваемого в угоне автомобиля

Увидев подозрительное движение, сотрудники Росгвардии проблесковые включили маячки и потребовали от водителя автомобиля немедленно прекратить движение. Фото: Росгвардия по Томской области

В Томской области в Первомайском районе Росгвардия задержала 19-летнего местного жителя, который подозревался в угоне автомобиля. Молодой человек выехал на встречу сотрудникам вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии по Томской области.

«Следуя по маршруту патрулирования по улице Карла Маркса, сотрудники вневедомственной охраны заметили подозрительный автомобиль, движущийся им навстречу. Марка и государственный номер транспортного средства совпадал с ориентировкой на угнанную отечественную машину ВАЗ 21074», - говорится в сообщении.

Добавляется, что, увидев подозрительное движение, сотрудники Росгвардии включили проблесковые маячки и потребовали от водителя автомобиля немедленно прекратить движение. После его остановки угонщик был задержан, подозреваемый оказался местный 19-летний житель. Документов, подтверждающих право собственности на автомобиль, у задержанного не было.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый был передан сотрудникам полиции.