В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще три человека

Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 576 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 12 октября 2021 года, стало известно о смерти еще 3 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась во вторник на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 576 человек.

Также в Томской области выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 44 823 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 62 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 37 274 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,0. В коечном фонде свободно 21,0% мест.

За последние сутки в стране выявлено 28 190 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 973 пациентов скончалось, 20 706 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 832 964 человек, 218 345 скончались, 6 894 285 выздоровели.