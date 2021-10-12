Молодой сварщик из Томска завоевал золотую медаль на всероссийском чемпионате Urban Skills 2021

Томский студент продолжит принимать участие в чемпионатах профмастерства среди специалистов крупнейших отечественных предприятий WorldSkills Hi-Tech. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Томский студент-сварщик завоевал золотую медаль на всероссийском чемпионате Urban Skills 2021. Кирилл Шелбогашев обошел конкурсантов из Москвы, Курганской и Свердловской области, сообщает пресс-служба областной администрации.

«На чемпионате в сфере градостроительства и урбанистики Urban Skills 2021 мастер производственного обучения Томского промышленно-гуманитарного колледжа Кирилл Шелбогашев завоевал «золото» в компетенции сварочные технологии», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в соревнованиях приняли участие более 100 специалистов сферы строительства и ЖКХ, а также студентов средних и высших профессиональных заведений.

Отмечается, что томский студент продолжит принимать участие в чемпионатах профмастерства среди специалистов крупнейших отечественных предприятий WorldSkills Hi-Tech.

- Победа нашего участника еще раз доказывает качественную подготовку специалистов рабочих профессий, - прокомментировал начальник департамента профессионального образования Томской области Юрий Калинюк.

Добавим, что Urban Skills 2021 — новый проект, который был реализован Агентством развития профессионального мастерства. Задача первого чемпионата Urban Skills — показать стандарты мастерства строительных компетенций и представить новые востребованные профессии, сформированные по запросу компаний – лидеров отрасли.