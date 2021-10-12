Жителя Молчановского района поймали третий раз за вождением автомобиля в алкогольном опьянении

Мужчина был уже дважды судим за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в селе Соколовка Молчановского района 32-летний местный житель был пойман третий раз за управлением автомобиля в алкогольном опьянении. Мужчина выпил 1.5 литра пива и отправился к другу на машине, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«После употребления 1,5 литров пива в селе Соколовка он отправился на автомобиле к своему другу в село Молчаново, однако по дороге был в очередной раз остановлен сотрудниками полиции», - говорится в сообщении.

Перед этим в прокуратуре уточнили, что мужчина был уже дважды судим за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

На данный момент прокуратура возбудила уголовное дело.