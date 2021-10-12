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Общество12 октября 2021 10:40

Жителя Молчановского района поймали третий раз за вождением автомобиля в алкогольном опьянении

Мужчина выпил 1.5 литра пива и поехал к другу
Ксения Высотина
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Мужчина был уже дважды судим за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Мужчина был уже дважды судим за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в селе Соколовка Молчановского района 32-летний местный житель был пойман третий раз за управлением автомобиля в алкогольном опьянении. Мужчина выпил 1.5 литра пива и отправился к другу на машине, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«После употребления 1,5 литров пива в селе Соколовка он отправился на автомобиле к своему другу в село Молчаново, однако по дороге был в очередной раз остановлен сотрудниками полиции», - говорится в сообщении.

Перед этим в прокуратуре уточнили, что мужчина был уже дважды судим за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

На данный момент прокуратура возбудила уголовное дело.