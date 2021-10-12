Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 октября 2021 7:58

Томичку, пожелавшую сдать гараж в арену через Интернет, обманул аферист из Пензы

Личность мошенника установлена, уголовное дело передано в суд
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Злоумышленник предложил томичке оплатить сделку по аренде ее гаража в безналичном порядке, и рассказал, что для этого надо сделать.

Злоумышленник предложил томичке оплатить сделку по аренде ее гаража в безналичном порядке, и рассказал, что для этого надо сделать.

Фото: архив "КП"

Октябрьская районная прокуратура Томска утвердила обвинение в отношении 43-летнего жителя Пензы, который через Интернет выманил у томички 9 тыс. рублей, сообщила прокуратура региона.

- В январе этого года женщина разместила в Интернете объявление о сдаче в аренду гаража. Через некоторое время с ней связался житель Пензы, который якобы был готов арендовать гаражный бокс на три месяца за 9 тыс. рублей. Злоумышленник предложил оплатить сделку в безналичном порядке, и рассказал, что для этого надо сделать. Последовав «инструкциям» дельца, томичка осуществила перевод между своими собственными счетами. После чего лжеарендатор отказался снимать гараж и попросил вернуть "уплаченные" им деньги, что потерпевшая и сделала, - уточнили в облпрокуратре.

Сейчас уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Томска.

- В процессе расследования обвиняемый возместил причиненный материальный ущерб в полном объеме, - добавили в ведомстве.