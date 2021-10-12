Губернатор Томской области обратился в правительство РФ с просьбой пересмотреть требования к малым аэропортам

Томский губернатор Сергей Жвачкин обратился в правительство РФ с просьбой смягчить требования к авиационным площадкам. Фото: архив "КП"

Глава региона Сергей Жвачкин направил обращение в Минтранспорта и правительство РФ с просьбой пересмотреть новые требования к малым аэропортам. Это связано с приостановкой рейсов авиакомпании «СиЛА» по маршрутам «Томск - Каргасок - Новый Васюган» и «Томск-Кедровый» после вступления в действие постановления правительства от 5 октября, ужесточившего требования по обеспечению транспортной безопасности в таких аэропортах. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации в своем телеграм-канале.

- Новые требования практически невыполнимы для большинства операторов небольших посадочных площадок, - отметил губернатор. – Это проблема для таких огромных территорий, как наша. Спецограждения с сигнализацией, онлайн-видеонаблюдение и круглосуточное патрулирование просто нереальны для труднодоступных и малонаселенных пунктов. Новые требования избыточны для маленьких поселков в глухой тайге, и это не только томская проблема. Вопрос транспортной доступности людей не менее важен, чем ее безопасность, нужен компромисс, - заявил, в частности, Сергей Жвачкин в своем обращении.

Уточняется: глава региона попросил федеральный центр перенести срок вступления в силу новых требований, а также ввести дифференцированный подход, учитывающий интенсивность выполнения полетов и тип посадочной площадки.

Ранее мы сообщали о том, что, приостановив с 5 октября внутренние региональные полеты, «СиЛА» начала выполнять рейсы по маршруту «Томск-Красноярск» и обратно.