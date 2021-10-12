За отказ содержать свою дочь жительница Томской области проведет год в колонии

Судебные приставы не могли побудить должницу по алиментам выплачивать деньги на содержание ее дочери. Суд приговорил ее к 1 году колонии поселения с выплатой 600 тыс. рублей в пользу ребенка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Женщина, отказавшаяся содержать своего ребенка, год проведет в колонии-поселении, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления федеральной службы судебных приставов (УФССП).

- Жительницу с. Кривошеино, лишенную родительских прав, суд обязал платить алименты в размере ¼ величины прожиточного минимума в пользу дочери, но она игнорировала это требование. Будучи трудоспособной, не предпринимала мер к официальному трудоустройству, отказывалась вставать на учет в центре занятости населения, в связи с чем судебные приставы привлекали ее к административной, а затем и к уголовной ответственности за неуплату алиментов. В 2019 году она была приговорена судом к пяти месяцам исправительных работ, - отметили в управлении.

В УФССП добавили: поскольку неплательщица не начала гасить задолженность, в отношении нее было возбуждено еще одно уголовное дело по ст. 157 УК РФ, итогом которого стал условный срок. Но и тогда ситуация не изменилась. Учитывая это, и полагая, что исправительные или принудительные работы не помогут, суд по совокупности приговоров назначил должнице срок в колонии-поселении, где она год будет отбывать наказание.

- При этом нужно учитывать: колония не освобождает гражданку от выплаты долга по алиментам, который на данный момент составляет более 600 тыс. рублей, - уточнили в ведомстве.