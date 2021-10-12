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Общество12 октября 2021 6:34

Авиакомпания «СиЛА» будет выполнять рейсы «Томск-Красноярск» и обратно

Полеты обеспечивает субсидирование из госбюджета
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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"СиЛА" возобновила полеты по маршруту "Томск-Красноярск" и обратно благодаря федеральному субсидированию.

"СиЛА" возобновила полеты по маршруту "Томск-Красноярск" и обратно благодаря федеральному субсидированию.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По пятницам самолеты «Сибирской легкой авиации» («СиЛА») будут выполнять рейсы из Томска в Красноярск и обратно, сообщила 12 октября пресс-служба авиакомпании.

- Рейсы организованы благодаря субсидированию из госбюджета, авиасообщение между Томском и Красноярском и обратно введены по пятницам, – отметили в пресс-службе.

Напомним, "СиЛА" в октябре отменила полеты в Каргасок, Новый Васюган и Кедровый из-за приостановки работы малых аэропортов согласно новым требованиям безопасности к подобным площадкам. Также были отменены рейсы в Горно-Алтайск.

- Авиарейсы будут выполняться на самолете L-410. Они организованы благодаря субсидированию из федерального бюджета. Продолжительность полета - 2 часа 15 минут, - добавили представители компании «СиЛА».