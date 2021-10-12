Клуб «Томь» в среду сыграет с командой «Олимп – Долгопрудный»

В среду, 13 октября, болельщиков ждет матч "Томи" с командой "Олимп-Долгопрудный", которые наши футболисты проведут на своем поле Фото: Ксения Высотина

В среду, 13 октября, команда «Томь» сыграет дома с клубом «Олимп-Долгопрудный» в рамках 17 тура ОЛИМП-ФНЛ. Встреча пройдет в 18.30 на стадионе "Труд", сообщает пресс-служба нашего клуба.

Напомним, в четырех из пяти предыдущих матчей на выезде «Олимп-Долгопрудный» отметился единственным забитым мячом. По итогам прошедших игр ФК «Томь» находится на 15 строчке турнирной таблицы с 18 очками.

Добавим, что судейскую бригаду возглавляет Сергей Чебан (Москва), в ее составе Игорь Князев и Евгений Синянский. Томич Руслан Киселев будет присутствовать на матче в качестве делегата.