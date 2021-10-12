Пьяный томич убил отчима в ходе совместного застолья

Пьяный мужчина 35 лет в ходе совместного застолья поругался с отчимом и убил его. Пожилой человек скончался на месте побоища. Фото: Иван ВИСЛОВ

Житель Томска 35 лет в ходе совместной выпивки убил своего отчима, за что теперь будет осужден, сообщила в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

- По версии следствия, в июле этого года в ходе совместной выпивки обвиняемый поругался со своим 67–летним отчимом. В ответ на нецензурную брань родственника пасынок не менее двух раз ударил его ножом в грудь и живот. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что прокурором Томска утверждено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд.

Отметим, по данной статье обвиняемому томичу грозит лишение свободы на срок до 15 лет.