В ноябре-2021 в Томске и области снега выпадет мало, мороз может доходить до -20

Заморозки в ночное время в Томске начинаются уже сейчас, в октябре. В ноябре придет настоящая зима. Во второй декаде синоптики прогнозируют днем мороз за -20. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщил 12 октября региональный Гидрометцентр, в ноябре средняя месячная температура воздуха ожидается около нормы: днем будет – 8, -9, по северу области – 10, -13 оС.

- В начале месяца (во второй и третьей пятидневках) температура воздуха ночью составит 0, - 5, днем – 3, + 2 оС. В середине первой и в пятой пятидневке ожидается понижение температуры воздуха ночью до – 15, -20, днем до – 10, -15, местами ночью до – 25. Днем будет до - 20 оС. В конце месяца можно рассчитывать на небольшое повышение температуры, - уточнили синоптики.

Специалисты добавили: среднемесячное количество осадков в последнем месяце осени предполагается меньше нормы. Снег ожидается в большинстве дней второй декады, в начале и конце месяца.

Ранее мы сообщали, что в Томске начало зимы ожидается, приблизительно, 28 октября – это средняя дата. В северных районах области снежный покров может установиться раньше, в южных – позднее: синоптики называют интервал дат с 22 по 30 октября.