Погода в Томске и области 12 октября 2021 – прохладно и без существенных осадков

Сейчас за окном -5, без осадков. Солнечный день обещает прогноз погоды на предстоящий день. Будет по-осеннему похладно. Одевайтесь по погоде и оставайтесь здоровыми и бодрыми, томичи. Фото: Василий Вахрин

Во вторник, 12 октября, в областном центре и на территории региона максимальная температура воздуха достигнет днем +4 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

- В Томске ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный, скорость его будет достигать 2-7 м/с. Температура днем сохранится в пределах +2, +4°С, - отметила дежурный синоптик Марина Барышникова. - На территории региона также будет переменная облачность, в целом без существенных осадков. Лишь по западу местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура в дневные часы составит -1, +4°С.

В Гидрометцентре добавили: в среду по области местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, на четверг осадков не прогнозируется. Дневная температура 13 октября повысится до +5, а 14 октября до +8.

В ночные часы по всему региону, включая Томск, термометр будет показывать минусовые отметки. Днем в областном центре в среду синоптики обещают максимальную температуру +5 градусов, в четверг +6. Существенные осадки маловероятны.