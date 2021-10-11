Покупатель квартиры погасил долги по коммунальным услугам, которые накопила прежняя хозяйка

Покупателю квартиры очень хотелось купить жилье - он оплатил ЖК-долги владелицы... Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Асино более 200 тыс. рублей долгов за потребленные тепло и электроэнергию поставщику перечислил покупатель жилья неплательщицы, сообщила пресс-служба УФССП России по Томской области.

Специалисты ведомства рассказали очередную историю из своей служебной практики. Жительница г. Асино в Томской области долгое время не оплачивала услуги ЖКХ, накопив в общей сложности 203 тыс. рублей долга. Понятно, что судебные приставы обратили взыскание на счет гражданки, а также на ее доход. Однако оперативно погасить задолженность таким образом не представлялось возможным.

Пресс-служба информирует о том, что в числе принудительных мер, предпринятых сотрудником отделения судебных приставов по Асиновскому району, стал запрет на регистрацию квартиры неплательщицы в Росреестре. Именно это действие и сыграло решающую роль в оплате ЖКУ.

Должница решила продать недвижимость и даже получила задаток. Однако она знала, что новый владелец не сможет оформить на себя право собственности на квартиру.

Решить проблему помог покупатель, который в счет будущего приобретения недвижимости оплатил долг за коммунальные услуги непосредственно поставщику. Впоследствии он погасил также исполнительский сбор в бюджет РФ.

Отмечается, что это позволило приставам отменить запрет на регистрацию. После этого сделка купли-продажи была оформлена.