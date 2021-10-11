Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2021 15:39

В Томске на улице Клюева специалисты запустили светофор на пешеходном переходе

Ближайший безопасный переход дороги находится на расстоянии 310 метров
Игорь ТюринИгорь Тюрин
КомментироватьОставить комментарий(0)
В новых микрорайонах Томска нужны новые безопасные пешеходные переходы. Фото: сайт мэрии Томска

В новых микрорайонах Томска нужны новые безопасные пешеходные переходы. Фото: сайт мэрии Томска

11 октября в Томске специалисты муниципального Центра организации дорожного движения запустили в работу светофор на обустроенном пешеходном переходе через улицу Клюева, об этом сообщила пресс-служба администрации областного центра.

Специалисты уточняют, что теперь безопасно перейти дорогу жители могут между остановками общественного транспорта «мкр. Заречный» и «ул. Обручева». Также светофор оборудован специальной кнопкой переключения.

Заметим, что ближайший регулируемый переход от нового находится на расстоянии 310 м в районе транспортного кольца на пересечении улиц Клюева и Осенней.

Напомним, в августе этого года мэрия Томска поддержала инициативу активистов ТОС «Рябиновый» об обустройстве дополнительного пешеходного перехода через улицу Клюева.