В Томске на улице Клюева специалисты запустили светофор на пешеходном переходе

В новых микрорайонах Томска нужны новые безопасные пешеходные переходы. Фото: сайт мэрии Томска

11 октября в Томске специалисты муниципального Центра организации дорожного движения запустили в работу светофор на обустроенном пешеходном переходе через улицу Клюева, об этом сообщила пресс-служба администрации областного центра.

Специалисты уточняют, что теперь безопасно перейти дорогу жители могут между остановками общественного транспорта «мкр. Заречный» и «ул. Обручева». Также светофор оборудован специальной кнопкой переключения.

Заметим, что ближайший регулируемый переход от нового находится на расстоянии 310 м в районе транспортного кольца на пересечении улиц Клюева и Осенней.

Напомним, в августе этого года мэрия Томска поддержала инициативу активистов ТОС «Рябиновый» об обустройстве дополнительного пешеходного перехода через улицу Клюева.