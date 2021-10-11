Жильцы двадцати двух благоустроенных домов в Томске еще не получили тепло в квартиры

22 жилых здания в Томске все еще ждут тепла... Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томске 22 многоквартирных дома еще не получили тепло. Об этом информирует пресс-служба мэрии областного центра.

По данным департамента городского хозяйства, на 11 октября всего в городе подключено к теплу 3 397 домов из 3 419. Специалисты отмечают, что в прошлом году на это же число без отопления в Томске оставалось 29 домов. Ремонтные бригады продолжают работы на ряде зданий в разных районах города.

Кроме того, сообщается, что 11 октября завершил работу контакт-центр по сопровождению запуска отопления в жилых домах, созданный ЦУР и администрацией Ленинского района.

Напомним, сайт КП в Томске, сообщал ранее, что на 8 октября без тепла в городе оставались 38 многоквартирных домов.