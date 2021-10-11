На перепись, которая будет идти месяц, Томская область получила свыше 16 млн рублей из госбюджета

Предыдущая перепись проходила в стране 11 лет назад, за это время многое изменилось... Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

На основной этап Всероссийской переписи населения, которая стартует 15 октября, Томская область получила свыше 16 млн рублей из федерального бюджета. Об этом рассказал местным журналистам на пресс-конференции заместитель руководителя Томскстата Наталья Франциян.

Она отметила, что с пятницы жители региона могут пройти перепись самостоятельно на «Госуслугах» (по 8 ноября) или посетить МФЦ. Руководитель проинформировала, что переписчики начнут работу с 18 октября и продолжат ее до 14 ноября. Переписчики будут работать с планшетами везде, кроме ряда труднодоступных населенных пунктов, где есть проблемы с Интернетом. Там они будут фиксировать полученные данные на бумаге. Всего в регионе будет работать 1 931 переписчик. Они имеют специальную экипировку: фирменный жилет, шарф и портфель с символикой переписи, а также удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.

Ранее перепись планировали провести осенью прошлого года, но из-за пандемии нового коронавируса она была проведена в Томской области лишь частично.

Заметим, что первые итоги 12 переписи в истории страны подведут в апреле следующего года, а окончательные данные Росстат опубликует в конце 2022 года.