Силовики в Томской области изъяли у троих жителей 9 единиц незаконного огнестрельного оружия

Сотрудники регионального УФСБ России изъяли у троих жителей Томской области пистолеты, обрезы, боеприпасы и взрывчатку, которые они не только хранили, но и изготавливали. Фото: архив "КП"

Управлением Федеральной службы безопасности (УФСБ) пресечена деятельность жителей региона, которые занимались незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатки. Двое из троих приговорены к тюремному заключению, еще один томич получил условный срок. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе УФСБ по Томской области.

- Сотрудники УФСБ России по Томской области пресекли деятельность троих жителей, занимавшихся незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, – отметили в ведомстве.

Так, силовики изъяли у преступников 9 единиц огнестрельного оружия – в том числе, автомат Калашникова, пистолеты "ТТ" и Макарова, самостоятельно изготовленные пистолет "Вальтер" с глушителем, два пистолета Макарова, три обреза. Также было изъято более 1000 боеприпасов различного калибра и 6 взрывных устройств.

В управлении отметили: в отношении преступников возбуждены уголовные дела по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору". 23 сентября приговор Кировского райсуда рассмотрели в Томском областном суде по апелляции и оставили без изменений.

- Один томич осужден на 3,5 года, второй - на 4,4 года в колонии общего режима с выплатой штрафа в 100 тыс. рублей. Третьему соучастнику преступления присудили 3,5 года условного наказания, плюс штраф в 50 000 рублей. Приговор вступил в законную силу, - добавили в Томском региональном УФСБ.